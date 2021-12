The Ocean Race rivela: “Le microfibre sono diffuse nei mari europei” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una nuova ricerca condotta dagli equipaggi di The Ocean Race ha rilevato microplastiche, e in particolare microfibre, in tutte le aree del continente europeo. Tutti i 36 campioni d’acqua raccolti in Europa, tra cui nel Mar Baltico, nel Canale della Manica, lungo la costa atlantica e nel Mar Mediterraneo, hanno rilevato di contenere microfibre – piccole fibre di plastica che entrano nell’ambiente dalla produzione, lavaggio e uso di abiti sintetici. Le fibre provengono anche dai pneumatici delle auto (1), che finiscono in mare dopo forti piogge e deflussi, e da parti di attrezzi da pesca e lenze. The Ocean Race: “L’83% delle microfibre da bottiglie di plastica” Second Leg of The Ocean Race Europe, from Cascais, Portugal, to Alicante, ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una nuova ricerca condotta dagli equipaggi di Theha rilevato microplastiche, e in particolare, in tutte le aree del continente europeo. Tutti i 36 campioni d’acqua raccolti in Europa, tra cui nel Mar Baltico, nel Canale della Manica, lungo la costa atlantica e nel Mar Mediterraneo, hanno rilevato di contenere– piccole fibre di plastica che entrano nell’ambiente dalla produzione, lavaggio e uso di abiti sintetici. Le fibre provengono anche dai pneumatici delle auto (1), che finiscono in mare dopo forti piogge e deflussi, e da parti di attrezzi da pesca e lenze. The: “L’83% delleda bottiglie di plastica” Second Leg of TheEurope, from Cascais, Portugal, to Alicante, ...

