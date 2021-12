Super Green Pass, in cosa consiste e da quando sarà in vigore? Tutte le regole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giro di vite da parte del Governo per mitigare la risalita dei contagi da Covid. La cabina di regia in mattinata ha discusso i temi che poi verranno votati nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio e in particolare arrivano delle sostanziali novità per quanto riguarda il Super Green Pass, vale a dire il Green Pass che si può ottenere soltanto tramite la vaccinazione (o temporaneamente in caso di guarigione dal Covid) e non più con i tamponi rapidi o molecolari. Questo sarà obbligatorio, a partire dal 6 dicembre, per le attività di svago e per tante altre motivazioni, dalle quali sarà escluso il lavoro e probabilmente i trasporti. Andiamo a scoprire allora cosa cambierà e quali sono le regole del Super ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giro di vite da parte del Governo per mitigare la risalita dei contagi da Covid. La cabina di regia in mattinata ha discusso i temi che poi verranno votati nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio e in particolare arrivano delle sostanziali novità per quanto riguarda il, vale a dire ilche si può ottenere soltanto tramite la vaccinazione (o temporaneamente in caso di guarigione dal Covid) e non più con i tamponi rapidi o molecolari. Questoobbligatorio, a partire dal 6 dicembre, per le attività di svago e per tante altre motivazioni, dalle qualiescluso il lavoro e probabilmente i trasporti. Andiamo a scoprire alloracambierà e quali sono ledel...

