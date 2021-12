Storico annuncio dell’Ue: Civitavecchia diventa porto “Core” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Civitavecchia – Il porto di Civitavecchia entra a far parte delle reti trans-europee dei trasporti: è il risultato delle modifiche apportate al regolamento sulle Ten-T Core. Lo ha detto la commissaria Ue ai Trasporti, Alina Valean, in conferenza stampa, presentando il pacchetto sulla mobilità verde lanciato dalla Commissione europea. “Per l’Italia – ha spiegato Valean – abbiamo il corridoio ferroviario Adriatico e il corridoio del Mar Tirreno, entrambi per il trasporto merci, e riconosciamo il porto di Civitavecchia come porto della capitale”. La commissaria, inoltre, ha fatto un plauso al governo per aver messo “già 5 miliardi di euro dal suo bilancio per rinnovare il corridoio merci Adriatico, un esempio per gli altri Stati membri” che mostra ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Ildientra a far parte delle reti trans-europee dei trasporti: è il risultato delle modifiche apportate al regolamento sulle Ten-T. Lo ha detto la commissaria Ue ai Trasporti, Alina Valean, in conferenza stampa, presentando il pacchetto sulla mobilità verde lanciato dalla Commissione europea. “Per l’Italia – ha spiegato Valean – abbiamo il corridoio ferroviario Adriatico e il corridoio del Mar Tirreno, entrambi per il trasmerci, e riconosciamo ildicomedella capitale”. La commissaria, inoltre, ha fatto un plauso al governo per aver messo “già 5 miliardi di euro dal suo bilancio per rinnovare il corridoio merci Adriatico, un esempio per gli altri Stati membri” che mostra ...

