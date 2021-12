Soleil trova un nuovo messaggio nascosto di Alex Belli ma quando lo legge.. nella Casa del GF Vip succede un putiferio! Il contenuto fa infuriare tutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Solo ieri vi abbiamo parlato del biglietto trovato da Soleil ma già ci sono importanti aggiornamenti! Soleil ha trovato dei messaggi nascosti proprio da Alex dentro la Casa, una sorta di caccia al tesoro, con dei bigliettini sparsi per le stanze. Nel biglietto di ieri la reazione di Soleil è stata categorica: “Aveva premeditato tutto, che cinema”. Nei biglietti c'erano delle dediche di Alex per Soleil. Oggi, la showgirl torna a parlare proprio di quei messaggi misteriosi affermando di aver trovato un testo di una canzone di Vasco Rossi il cui titolo è tutto un programma: "Aspettami!" Ma a seguito di queste nuove dichiarazioni si è scatenata una vera e propria rivolta nella Casa, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Solo ieri vi abbiamo parlato del bigliettoto dama già ci sono importanti aggiornamenti!hato dei messaggi nascosti proprio dadentro la, una sorta di caccia al tesoro, con dei bigliettini sparsi per le stanze. Nel biglietto di ieri la reazione diè stata categorica: “Aveva premeditato tutto, che cinema”. Nei biglietti c'erano delle dediche diper. Oggi, la showgirl torna a parlare proprio di quei messaggi misteriosi affermando di averto un testo di una canzone di Vasco Rossi il cui titolo è tutto un programma: "Aspettami!" Ma a seguito di queste nuove dichiarazioni si è scatenata una vera e propria rivolta, ...

