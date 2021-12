Serie A nel caos, cambiano i punti in classifica: la situazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il possibile fallimento della Salernitana, con le normative nuove, potrebbe portare ad una rivoluzione per la classifica di Serie A. Il mondo del calcio ed in particolare della Serie A è pronto ad un grave e particolare scossone. Mancano pochi giorni e poi sarà definito il futuro della Salernitana, club della massima divisione italiana, al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il possibile fallimento della Salernitana, con le normative nuove, potrebbe portare ad una rivoluzione per ladiA. Il mondo del calcio ed in particolare dellaA è pronto ad un grave e particolare scossone. Mancano pochi giorni e poi sarà definito il futuro della Salernitana, club della massima divisione italiana, al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

OptaPaolo : 31 - Dusan #Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Se… - OptaPaolo : 15 - Dusan #Vlahovic (21 anni e 318 giorni) è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno 15 gol nelle prime 17… - Graziel65255465 : @christiancritic @MediasetTgcom24 No non mi vergogno, chi si presta a questa violenza è un criminale… le informazio… - LadyCocca6 : RT @Una_di_noi: Miri: 'io sono stata 5 anni senza vedere Canale 5, certi programmi mai visti. Guardo solo qualche serie tv' Davide: 'Io non… - johnwxsherlock : Non io che domani non andrò a fare lo shopping natalizio con i miei per guardare i liceali gay mio Dio cosa mi ha f… -