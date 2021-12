Sciopero | previsto un giovedì difficile per i pendolari

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 16 dicembre, nel corso dellonazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane proclamato – in adesione a unogenerale – dalla mezzanotte alle ore 21, saranno previste alcune modifiche alla circolazione dei treni di Trenitalia. Sulla base delle attuali previsioni circoleranno regolarmente le Frecce, mentre sono previste modifiche al programma di circolazione di Intercity e Regionali. Saranno tuttavia garantite tutte le corse elencate nelle apposite tabelle dei treni previsti in caso di, pubblicate su trenitalia.com. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e ulteriori servizi che Trenitalia si impegna ad assicurare in base all’andamento dello ...

RT @twitorino: Confermato a Torino lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, le limitazioni strutturali e permanenti a tutela de…

...in piazza Le Segreterie confederali nazionali di CGIL e UIL hanno proclamato logenerale ... Per tutte le manifestazioni interregionali èalle 11.45 il collegamento video con Piazza del ...Nessun disagio per i viaggiatori della linea Ferrotramviaria, domani giovedì 16 dicembre, in occasione delgenerale indetto da CGIL e UIL. Dalla società della ferrovia in concessione, fanno sapere infatti della mancata adesione del proprio personale alloper il 16 ...Un giovedì di caos assicurato a Roma, domani 16 dicembre. «Insieme per la giustizia», questo lo slogan dello sciopero generale ...Nessun salvataggio in extremis: domani Cgil e Uil scendono in piazza a Roma e in altre 4 città - Bari, Milano, Palermo e Cagliari - per lo sciopero generale ...