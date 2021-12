Rocchi annuncia | «Renderemo pubblici i dialoghi arbitro-VAR»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gianluca, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha parlato durante l’evento organizzato presso il centro VAR di Lissone Gianluca, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ha parlato a margine dell’incontro al centro VAR di Lissone. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. ARBITRI – «Siamo soddisfatti per come i giovani che stiamo impiegando stanno rispondendo, ci tengo a ringraziare gli esperti di livello internazionale che mi stanno dando una grossa mano, talvolta facendo un passo indietro. C’è comunque tanto da lavorare, quando c’è inesperienza ci sono anche tante cose da migliorare». SOGGETTIVITA’ – «Non è facile spiegarla se non si accetta che dietro il monitor ci sia una persona che decide o unin campo che decide a prescindere da quello che si può pensare. ...

