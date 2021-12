Real Madrid | Modric e Marcelo positivi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doppia tegola per il. Luka Modrid esono risultatial coronavirus. Lo comunica la società spagnola in una nota. Entrambi salteranno le prossime due partite di campionato contro Cadice e Athletic Bilbao.

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - OlimpiaMI1936 : Grande notte a Milano con il Real Madrid, Coach Messina: 'Ritmo, rimbalzi e movimento di palla fondamentali' ?… - bellogatto1 : RT @questoequello: @MatteoBandit2 @r0b1nvd Anche lui in ECL: - Frangelucci99 : @TOBO85 @iamfrancesco91 @MilanNewsit 22 anni ed è stato in: Real Madrid, Manchester City e Milan. Questi che lo chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

C'è ovviamente la Spagna che porta i detentori dele l'Athletic Bilbao che ha vinto la Liga, c'è il Nizza a rappresentare la Francia, c'è il Borussia Dortmund per la Germania, i Rangers ...Coach Ettore Messina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milano -, sfida valida per l' Eurolega 2021/2022 di basket . Queste le parole del tecnico dell'Olimpia: 'Sarà una notte speciale per noi, perché affrontiamo una grandissima squadra, una seria ...