Pd | Zingaretti | ' ho letto articoli su no litigi tra me e Letta | è diventata una notizia'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ho letto sui giornali una cosa che mi ha fatto sorridere. C'era scritto che Zingaretti e Letta non litigano... E' diventata una notizie che ci siano dirigenti che tirano la barca dalla stessa parte". Così Nicola Zingaretti alla Agorà sul Next Generation Ue con Enrico Letta. "Io non vorrei mai chge una nuova generazione di ragazzi possa pensare che sia normale una politica fatta di sgambetti e pugnalate. C'è un'altra politica fatta di grandissima solidarrietà anche da chi viene da percorsi diversi".

