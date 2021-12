Pallavolo | la DP Noleggi SG Volley alla Final Four di Coppa Campania

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San Giorgio del Sannio (Bn) – La DPSGapprodadiin programma per sabato prossimo, 18 Dicembre. Le diavole rosse sangiorgesi sono premiate da uno straordinario girone di andata dove hanno vinto sette gare su otto disputate, perdendone una sola al tiebreak, in trasferta, contro la prima della classe. Un traguardo prestigioso quello di poter disputare ladiche dà lustro ad una stagione che promette di regalare ancora tante emozione e fortifica le convinzioni in casa sangiorgese che la strada intrapresa è quella giusta. La qualificazionefasee è stata ...

Ho deciso di accettare la proposta della DP Noleggi SG Volley perché da subito mi è sembrato un ... Mi ha illustrato con chiarezza e sincerità il loro modo di vivere la pallavolo che sinceramente mi ha ...La DP Noleggi SG Volley approda alla Final Four di Coppa Campania in programma per sabato prossimo, 18 Dicembre. Le diavole rosse sangiorgesi sono premiate da uno straordinario girone di andata dove h ...Scrive l'ufficio stampa della società sportiva: Si conclude nel migliore il girone di andata per la DP Noleggi SG Volley, che nella nona giornata di campionato si aggiudica il match contro le giovani ...