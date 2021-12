Omicron in Italia è solo lo 0,19 per cento dei casi. Delta il 99 per cento, dice l'Iss (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La variante Delta è ancora e di gran lunga quella predominante in Italia, quella alla quale si deve l'aumento dei contagi delle ultime settimane. Al 6 dicembre scorso, data dell'indagine rapida condotta dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, la Delta era prevalente al 99 per cento mentre Omicron, considerata più infettiva secondo i primi ( e parziali) dati a disposizione, riguardava solo quattro casi, pari allo 0,19 per cento del campione esaminato. "La flash survey offre una fotografia della situazione in un determinato giorno, da cui si può stimare la prevalenza delle varianti in circolazione", ha spiegato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La varianteè ancora e di gran lunga quella predominante in, quella alla quale si deve l'aumento dei contagi delle ultime settimane. Al 6mbre scorso, data dell'indagine rapida condotta dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, laera prevalente al 99 permentre, considerata più infettiva secondo i primi ( e parziali) dati a disposizione, riguardavaquattro, pari allo 0,19 perdel campione esaminato. "La flash survey offre una fotografia della situazione in un determinato giorno, da cui si può stimare la prevalenza delle varianti in circolazione", ha spiegato ...

