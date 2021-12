‘Ndrangheta | chiesta 11 mesi per Roberto Rosso

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Undici anni di carcere. E’ questa la rifatta dalla Procura della Repubblica di Torino per l’ex assessore Regionale piemontese, consigliere in Sala Rossa e candidato a sindaco di Torinoaccusato di voto di scambio con esponenti della. Il processo è in corso davanti al Tribunale di Asti e riguarda nel complesso una quarantina di persone per la presenza della criminalità organizzata nel Torinese. L'articolo proviene da Nuova Società.