Milan vs Napoli: le statistiche del match (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto). Il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (in gol Menez e Bonaventura): da allora tre successi campani e tre pareggi. Dall'inizio di novembre il Milan ha raccolto otto punti in sei partite, il Napoli cinque – le due squadre sarebbero rispettivamente 10ª e 16ª nella classifica di Serie A in questo periodo.

