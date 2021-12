Medicinali venduti sul web, 283 siti oscurati, 85 arresti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) – NAS, conclusa con successo operazione SHIELD II – 283 siti web oscurati, 85 arresti , apertura di 146 tra procedimenti giudiziari e amministrativi e oltre 480 segnalazioni alle autorità competenti. Sono il risultato di “SHIELD II”, Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, una vasta operazione internazionale volta a tutelare la salute della popolazione e a contrastare la criminalità farmaceutica, nell’ambito della quale sono stati sequestrati anche ingenti quantità di Medicinali e di sostanze dopanti di diverse tipologie, d’integratori nonché di dispositivi medici e di prodotti di vario genere anche collegati all’emergenza COVID-19. Oltre 15.000 confezioni e circa 232.000 unità in diverse forme farmaceutiche (compresse, fiale, iniettabili, polveri), contenenti principi attivi a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) – NAS, conclusa con successo operazione SHIELD II – 283web, 85, apertura di 146 tra procedimenti giudiziari e amministrativi e oltre 480 segnalazioni alle autorità competenti. Sono il risultato di “SHIELD II”, Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, una vasta operazione internazionale volta a tutelare la salute della popolazione e a contrastare la criminalità farmaceutica, nell’ambito della quale sono stati sequestrati anche ingenti quantità die di sostanze dopanti di diverse tipologie, d’integratori nonché di dispovi medici e di prodotti di vario genere anche collegati all’emergenza COVID-19. Oltre 15.000 confezioni e circa 232.000 unità in diverse forme farmaceutiche (compresse, fiale, iniettabili, polveri), contenenti principi attivi a ...

Advertising

gianluca_sanzo : RT @SM_Difesa: I NAS dei #Carabinieri hanno oscurato 30 siti, collocati su server esteri, sui quali venivano venduti medicinali non autoriz… - mariopalazzi101 : RT @SM_Difesa: I NAS dei #Carabinieri hanno oscurato 30 siti, collocati su server esteri, sui quali venivano venduti medicinali non autoriz… - SM_Difesa : I NAS dei #Carabinieri hanno oscurato 30 siti, collocati su server esteri, sui quali venivano venduti medicinali no… - franser_real : Farmaci anti-Covid non autorizzati venduti online, 30 siti oscurati dai Nas - Borderline_24 : #Covid, farmaci venduti illegalmente online: i #Nas oscurano trenta siti web -