Kane | amico Koulibaly | “Fa molte buone azioni | ma preferisce che non si sappiano”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Adam, allenatore edel difensore del Napoli Kalidou, è intervenuto a Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Coppa d’Africa? La notizia del suo annullamento è una fake news. Fonti certe mi riferiscono che è praticamente tutto pronto, non c’è motivo di annullare la competizione. Inizierà il 9 gennaio, come previsto. FOTO: Getty –Osimhen Coppa d’Africa? L’ho sentito qualche settimana fa. Ha sofferto un infortunio molto fastidioso, ma tornerà per il bene del Napoli e del Senegal. Lui è un ragazzo eccezionale: fa moltissimeper il sociale e molta gene nemmeno lo sa, ma luicosì. Capitano del Senegal? Lui è in Nazionale da meno ...

