Kalulu sfida il Napoli | “Daremo tutto per vincere | questa settimana per noi c’è stata una novità”

Pierre Kalulu, difensore francese del Milan, ha suonato la carica in vista del big match tra i rossoneri e il Napoli in programma domenica sera nella splendida cornice di San Siro. Il risultato finale di questa partita ci dirà, inevitabilmente, tanto sulle sorti del campionato. FOTO: Getty – Kalulu Milan Kalulu è sicuro: "Faremo il massimo per vincere" Il difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di Milan TV a quattro giorni dal delicatissimo match. Ecco quanto evidenziato: Come vi state preparando per la sfida contro il Napoli?"Abbiamo tutta la settimana per preparare il Napoli ed è una cosa particolare. La prepariamo con fiducia e intensità, con lo staff e i compagni faremo il massimo per vincere."

