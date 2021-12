Juventus, in arrivo Zaniolo? Il clamoroso scenario di mercato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione di mercato; la Juventus, nella sessione di gennaio, avrebbe messo nel mirino Zaniolo, attaccante della Roma. Zaniolo via (Getty Images)Non è un mistero che la Juventus nella prossima sessione di mercato (sarà possibile fare acquisti dal tre al trentuno gennaio) voglia operare una mini rivoluzione visto i risultati ottenuti fino a questo momento. Se in Champions le cose sono andate bene, con i bianconeri arrivati primi nel girone davanti ai campioni in carica del Chelsea, lo stesso non si può dire per il campionato. Il settimo posto e i dodici punti di ritardo dalla vetta non possono far piacere ad una società con il costante obiettivo di vincere. L’idea è risalire il più possibile la classifica ma, per farlo, servono rinforzi; la società farà di tutto per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione di; la, nella sessione di gennaio, avrebbe messo nel mirino, attaccante della Roma.via (Getty Images)Non è un mistero che lanella prossima sessione di(sarà possibile fare acquisti dal tre al trentuno gennaio) voglia operare una mini rivoluzione visto i risultati ottenuti fino a questo momento. Se in Champions le cose sono andate bene, con i bianconeri arrivati primi nel girone davanti ai campioni in carica del Chelsea, lo stesso non si può dire per il campionato. Il settimo posto e i dodici punti di ritardo dalla vetta non possono far piacere ad una società con il costante obiettivo di vincere. L’idea è risalire il più possibile la classifica ma, per farlo, servono rinforzi; la società farà di tutto per ...

Advertising

JUVENTUS_LIFE11 : RT @AndreaVenanzoni: Il ministro Speranza, con la sua decisione di richiedere il tampone anche per i vaccinati in arrivo dai Paesi UE, scon… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, centravanti in arrivo: Cherubini sfid… - JuventusUn : Va alla #Juventus, notizia clamorosa | #Allegri esulta! L'ARRIVO? - infoitsport : Calciomercato Juventus, super bomber in arrivo: firma ad un passo! - JuventusUn : #Juventus, primo colpo in arrivo | #Allegri ha deciso: vuole lui a centrocampo! IL COLPO? .… -