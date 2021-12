Il Collegio è bocciato (gli esiti degli esami) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) D'Ambrosio e Lo Faso - Il Collegio 6 Anche per la poco fortunata sesta edizione de Il Collegio è arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di Rai2. Dopo otto puntate, ambientate nel 1977, i 17 studenti ancora “in regola” hanno infatti sostenuto gli esami finali, utili per ottenere il titolo di fine corso. Tra amori, eccessi e atteggiamenti controversi, non tutti sono riusciti però a raggiungere il traguardo, lasciando incompleto il loro percorso. Quest’anno il primo ad essere bocciato (dal pubblico) è il programma stesso! Partito il 26 ottobre con una media di 1.719.000 telespettatori e l’8,5% di share, Il Collegio ha perso pian piano consensi, fino al dato disastroso del 13 dicembre dove, in onda eccezionalmente di lunedì, è stato visto, a malapena, da 674.000 persone (3,20%). Complici i ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) D'Ambrosio e Lo Faso - Il6 Anche per la poco fortunata sesta edizione de Ilè arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di Rai2. Dopo otto puntate, ambientate nel 1977, i 17 studenti ancora “in regola” hanno infatti sostenuto glifinali, utili per ottenere il titolo di fine corso. Tra amori, eccessi e atteggiamenti controversi, non tutti sono riusciti però a raggiungere il traguardo, lasciando incompleto il loro percorso. Quest’anno il primo ad essere(dal pubblico) è il programma stesso! Partito il 26 ottobre con una media di 1.719.000 telespettatori e l’8,5% di share, Ilha perso pian piano consensi, fino al dato disastroso del 13 dicembre dove, in onda eccezionalmente di lunedì, è stato visto, a malapena, da 674.000 persone (3,20%). Complici i ...

