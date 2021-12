I 4 paradossi del super green pass ai poliziotti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un giorno eroe in divisa, quello dopo reietto no vax. Fino a ieri servitore dello Stato, oggi semplice cittadino. Da stamattina migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, colpevoli di non essersi voluti vaccinare, verranno messi alla porta dai loro comandi. A causa dell’obbligo vaccinale imposto dal governo, e del relativo super green pass, dovranno dismettere l’uniforme e tornare per sei mesi (almeno) alla vita civile, senza gradi, funzioni né stipendio. Raus. Ieri il ministero dell’Interno ha diramato una circolare con le “disposizioni applicative” dell’obbligo vaccinale per i poliziotti. Niente di strano: gli agenti che non si sono vaccinati, e che non intendono farlo entro 20 giorni, dovranno dire addio fino al 15 giugno al loro lavoro. Tecnicamente verranno sospesi e perderanno il diritto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un giorno eroe in divisa, quello dopo reietto no vax. Fino a ieri servitore dello Stato, oggi semplice cittadino. Da stamattina migliaia di, carabinieri e finanzieri, colpevoli di non essersi voluti vaccinare, verranno messi alla porta dai loro comandi. A causa dell’obbligo vaccinale imposto dal governo, e del relativo, dovranno dismettere l’uniforme e tornare per sei mesi (almeno) alla vita civile, senza gradi, funzioni né stipendio. Raus. Ieri il ministero dell’Interno ha diramato una circolare con le “disposizioni applicative” dell’obbligo vaccinale per i. Niente di strano: gli agenti che non si sono vaccinati, e che non intendono farlo entro 20 giorni, dovranno dire addio fino al 15 giugno al loro lavoro. Tecnicamente verranno sospesi e perderanno il diritto ...

