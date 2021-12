Haller non smette di segnare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Segnando allo Sporting Club su calcio di rigore – un rigore calciato piano, appoggiato in porta come se fosse inevitabile – Sébastien Haller si è unito a Cristiano Ronaldo come unico giocatore in grado di segnare in ogni partita dei gironi di Champions League. Con 10 gol ha affiancato Messi, rimanendo un gol dietro al portoghese come numero di gol segnati in un girone. Ma, forse, la vera notizia è che Haller ci è riuscito al primo tentativo, essendo queste le prime partite in Champions League della sua carriera. Anche questo è un record: ha superato Haaland, a cui di partite per arrivare a 10 gol in Champions ne sono servite sette. Sono numeri d’élite, numeri da Ronaldo o da Messi, appunto, non certo da Haller, un centravanti che ha dovuto aspettare i 27 anni per esordire nella più importante competizione europea. ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Segnando allo Sporting Club su calcio di rigore – un rigore calciato piano, appoggiato in porta come se fosse inevitabile – Sébastiensi è unito a Cristiano Ronaldo come unico giocatore in grado diin ogni partita dei gironi di Champions League. Con 10 gol ha affiancato Messi, rimanendo un gol dietro al portoghese come numero di gol segnati in un girone. Ma, forse, la vera notizia è checi è riuscito al primo tentativo, essendo queste le prime partite in Champions League della sua carriera. Anche questo è un record: ha superato Haaland, a cui di partite per arrivare a 10 gol in Champions ne sono servite sette. Sono numeri d’élite, numeri da Ronaldo o da Messi, appunto, non certo da, un centravanti che ha dovuto aspettare i 27 anni per esordire nella più importante competizione europea. ...

