Gualtieri: a Capodanno probabile stop a eventi con assembramenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “L’evoluzione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Non bisogna abbassare la guardia e bene ha fatto il Governo a prolungare lo stato di emergenza. Anche noi faremo la nostra parte ed è chiaro che gli eventi più a rischio risentiranno di questa doverosa prudenza.” “Formalizzeremo tutto a breve, ma l’orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza. E’ molto probabile che non ci saranno gli eventi che prevedono assembramenti. I cittadini lo capiranno. La decisione è attesa nelle prossime ore”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’avvio dei nuovi cantieri al piano di zona di Castelverde, rispondendo ad una domanda sul mantenimento al ‘concertone’ di Capodanno alla luce dell’evoluzione della pandemia. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “L’evoluzione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Non bisogna abbassare la guardia e bene ha fatto il Governo a prolungare lo stato di emergenza. Anche noi faremo la nostra parte ed è chiaro che glipiù a rischio risentiranno di questa doverosa prudenza.” “Formalizzeremo tutto a breve, ma l’orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza. E’ moltoche non ci saranno gliche prevedono. I cittadini lo capiranno. La decisione è attesa nelle prossime ore”. Così il sindaco di Roma, Roberto, a margine dell’avvio dei nuovi cantieri al piano di zona di Castelverde, rispondendo ad una domanda sul mantenimento al ‘concertone’ dialla luce dell’evoluzione della pandemia. (Agenzia Dire)

