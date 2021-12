Generali, nel nuovo piano fino a 5,6 mld dividendi e 3 mld per acquisizioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Generali svela il suo nuovo piano strategico, il terzo firmato dal group ceo Philippe Donnet. La strategia al 2024 della compagnia assicurativa prevede una crescita annua dell’utile per azione fra il 6% e l’8%, flussi di cassa netti a livello della capogruppo oltre gli 8,5 miliardi di euro e dividendi cumulativi fra 5,2 e 5,6 miliardi, in aumento dai 4,5 miliardi del 2019-2021. “Con il nostro nuovo piano faremo un ulteriore salto di qualità e confermeremo Generali come un gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull’utilizzo dei dati”, ha commentato Donnet. Il piano è stato accolto positivamente dal mercato, con il titolo che a Piazza Affari guadagna lo 0,84% a 18,6 euro, dopo la non unanimità registrata ieri al consiglio di amministrazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)svela il suostrategico, il terzo firmato dal group ceo Philippe Donnet. La strategia al 2024 della compagnia assicurativa prevede una crescita annua dell’utile per azione fra il 6% e l’8%, flussi di cassa netti a livello della capogruppo oltre gli 8,5 miliardi di euro ecumulativi fra 5,2 e 5,6 miliardi, in aumento dai 4,5 miliardi del 2019-2021. “Con il nostrofaremo un ulteriore salto di qualità e confermeremocome un gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull’utilizzo dei dati”, ha commentato Donnet. Ilè stato accolto positivamente dal mercato, con il titolo che a Piazza Affari guadagna lo 0,84% a 18,6 euro, dopo la non unanimità registrata ieri al consiglio di amministrazione ...

