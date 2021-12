F1, Helmut Marko: “Verstappen? Non abbiamo visto il culmine. Più vince e più si rilassa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il consulente della Red Bull Helmut Marko ha detto la sua sul Mondiale di Formula 1 appena volto al termine: “Verstappen non ha ancora raggiunto il massimo delle sue capacità. Siamo convinti che non abbia raggiunto il culmine. Basta guardare i giri in qualifica a Jeddah e Abu Dhabi, in cui ha fatto più di quanto potesse offrire la macchina“. Dopo quest’avvertimento al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, rivale dell’olandese, l’uomo ha aggiunto: “Max è testardo, ma ha imparato molto in fretta dal suo arrivo in Formula 1. Va per la sua strada, senza essere preoccupato da ciò che dicono i media. Più vince e più si rilassa“. A riportarlo è il Telegraph. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il consulente della Red Bullha detto la sua sul Mondiale di Formula 1 appena volto al termine: “non ha ancora raggiunto il massimo delle sue capacità. Siamo convinti che non abbia raggiunto il. Basta guardare i giri in qualifica a Jeddah e Abu Dhabi, in cui ha fatto più di quanto potesse offrire la macchina“. Dopo quest’avvertimento al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, rivale dell’olandese, l’uomo ha aggiunto: “Max è testardo, ma ha imparato molto in fretta dal suo arrivo in Formula 1. Va per la sua strada, senza essere preoccupato da ciò che dicono i media. Piùe più si“. A riportarlo è il Telegraph. SportFace.

