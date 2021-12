Eurovision Song Contest 2022 | a condurlo sarà Laura Pausini? La clamorosa indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)a condurre l’che si svolgerà a Torino? Dopo il chiacchiericcio su ipotetici conduttori, ecco arrivare lache vedrebbe proprio la cantante romagnola alla guida di questa importantissima kermesse. A raccontarla è stato i settimanale Chi. Nelle Chicche di Gossip del magazine diretto da Alfonso Signorini si legge: Per la conduzione dell’che si terrà a Torino, in Rai si fa un nome di fama mondiale:. La cantante si è presa del tempo per accettare. E chissà qualela sua decisione! L'articolo proviene da Isa e Chia.