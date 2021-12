Elisa Toffoli assente a Sanremo Giovani per covid: il messaggio social (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Elisa sarà una delle protagoniste di Sanremo 2022, torna al Festival in gara e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla. La cantante avrebbe dovuto partecipare oggi, come tutti gli altri BIG scelti da Amadeus, alla serata dedicata ai Giovani, per presentare la sua canzone. Ieri però Amadeus in conferenza stampa ha spiegato che Elisa sarà la sola assente ( a meno che non ci siano problemi dell’ultimo momento). La cantante infatti è risultata positiva al covid dopo aver fatto un tampone di controllo. Elisa, dopo le parole di Amadeus in conferenza stampa, ha registrato delle stories per rassicurare tutte le persone che la seguono. Dalle sua parole si evince che lei e i suoi familiari hanno contratto il covid ma che per fortuna stanno tutti bene. Lo hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sarà una delle protagoniste di2022, torna al Festival in gara e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla. La cantante avrebbe dovuto partecipare oggi, come tutti gli altri BIG scelti da Amadeus, alla serata dedicata ai, per presentare la sua canzone. Ieri però Amadeus in conferenza stampa ha spiegato chesarà la sola( a meno che non ci siano problemi dell’ultimo momento). La cantante infatti è risultata positiva aldopo aver fatto un tampone di controllo., dopo le parole di Amadeus in conferenza stampa, ha registrato delle stories per rassicurare tutte le persone che la seguono. Dalle sua parole si evince che lei e i suoi familiari hanno contratto ilma che per fortuna stanno tutti bene. Lo hanno ...

