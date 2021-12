E alla fine sotto il cappello del Babbo Natale rapinatore c’era un rapper (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Travestito da Babbo Natale, aveva messo a segno una rapina in una farmacia del Fleming a Roma. Nella zona di Ponte Milvio era diventato un vero e proprio incubo, terrorizzando gli esercenti con cinque furti in poco tempo. I carabinieri lo hanno arrestato lunedì sera dopo l’ennesimo colpo in una tabaccheria, rivelando la sua identità: si chiama Giuseppe Cungias, 45anni, rapper dal nome d’arte Ray Carino. In un video su Youtube lo si vede cantare una canzone mentre si allena da pugile. I “colpi” del rapper a Roma I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Trionfale sono partiti dalla rapina di pochi giorni fa con il costume di Santa Claus e hanno ricostruito altri cinque episodi simili messi in atto dal bandito cantautore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’uomo è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Travestito da, aveva messo a segno una rapina in una farmacia del Fleming a Roma. Nella zona di Ponte Milvio era diventato un vero e proprio incubo, terrorizzando gli esercenti con cinque furti in poco tempo. I carabinieri lo hanno arrestato lunedì sera dopo l’ennesimo colpo in una tabaccheria, rivelando la sua identità: si chiama Giuseppe Cungias, 45anni,dal nome d’arte Ray Carino. In un video su Youtube lo si vede cantare una canzone mentre si allena da pugile. I “colpi” dela Roma I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Trionfale sono partiti drapina di pochi giorni fa con il costume di Santa Claus e hanno ricostruito altri cinque episodi simili messi in atto dal bandito cantautore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’uomo è ...

