Draghi: «Cautela con Omicron, vaccini essenziali. Per le bollette 3,8 miliardi ma pronti altri fondi». E ricorda le vittime di Ravanusa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ai loro cari, vanno le condoglianze del governo e mie... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Voglio prima di tuttore le novedell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a, in provincia di Agrigento. Ai loro cari, vanno le condoglianze del governo e mie...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'inverno e la variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa - ci impongono massima attenzione. Il… - repubblica : RT @eziomauro: Covid, Draghi alla Camera: 'Con Omicron serve massima cautela. Vaccino essenziale per restare aperti' - Massimi47715989 : Draghi, Omicron impone massima cautela e stato emergenza - Ultima Ora - ANSA - BasicLifeSupp : Covid. Draghi al Parlamento: “Omicron impone massima cautela e stato di emergenza. Vaccinatevi e fate terza dose ap… - MInghingolo : RT @gallina_di: Covid, Draghi alla Camera: 'Con Omicron serve massima cautela. Vaccino essenziale per restare aperti ?? FICCATELA IN … QUELL… -