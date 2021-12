Covid, Draghi: “Con Omicron e inverno serve massima attenzione. Vaccinarsi e fare le terzi dosi il prima possibile per tenere tutto aperto” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “L’inverno e la diffusione della variante Omicron – dalle prime indagini, molto più contagiosa – ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato “i cittadini a mantenere la massima cautela”, sottolineando che serve Vaccinarsi e fare le terze dosi “appena possibile” per “continuare a tenere aperta l’economia, le scuole, i luoghi della socialità, come fatto finora”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “L’e la diffusione della variante– dalle prime indagini, molto più contagiosa – ci impongono lanella gestione della pandemia”. Così il presidente del Consiglio Marioha invitato “i cittadini a manlacautela”, sottolineando chele terze“appena” per “continuare aaperta l’economia, le scuole, i luoghi della socialità, come fatto finora”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - infoitinterno : Covid: Draghi, 'inverno e variante omicron impongono massima attenzione' - infoitinterno : Covid, Draghi alla Camera: 'Con Omicron serve massima cautela. Vaccino essenziale per restare aperti' -