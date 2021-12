Corte costituzionale: green pass per entrare a Camere non viola parlamentari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con l'introduzione del green pass per accedere alla Camera e al Senato non c'è stata "nessuna manifesta violazione delle attribuzioni dei parlamentari". Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha esaminato oggi in camera di consiglio due conflitti di attribuzione tra poteri, promossi, rispettivamente, da otto deputati iscritti alla componente del gruppo misto "L`Alternativa c`è" e dal senatore Gianluigi Paragone. Entrambi hanno a oggetto le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato - alla luce dell`articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 - hanno richiesto il green pass per partecipare ai lavori parlamentari.In entrambi i giudizi i ricorrenti agiscono in qualità di singoli parlamentari e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con l'introduzione delper accedere alla Camera e al Senato non c'è stata "nessuna manifestazione delle attribuzioni dei". Lo ha stabilito lache ha esaminato oggi in camera di consiglio due conflitti di attribuzione tra poteri, promossi, rispettivamente, da otto deputati iscritti alla componente del gruppo misto "L`Alternativa c`è" e dal senatore Gianluigi Paragone. Entrambi hanno a oggetto le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato - alla luce dell`articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 - hanno richiesto ilper partecipare ai lavori.In entrambi i giudizi i ricorrenti agiscono in qualità di singolie ...

Advertising

marcocappato : Il #suicidioassistito è già stato legalizzato dalla Corte costituzionale. Una nuova legge serve se fissa tempi cer… - borghi_claudio : Avvistato un raro esemplare di anaconda albino in amazzonia e un rarissimo esemplare di corte costituzionale funzio… - GuidoDeMartini : ?? OBBLIGO VACCINALE ?? Come si può imporre obbligatoriamente un trattamento sanitario che può essere potenzialmente… - Dayne999 : @PuntoCriticoWeb Andrà come nei Paesi Baschi. Il governo andaluso farà ricorso alla Corte Costituzionale che lo accetterà. - ziabicia : RT @Ilconservator: — Berlusconi al Quirinale — Draghi a Palazzo Chigi — Amato Corte Costituzionale — Il mostro di Rostov alla… -