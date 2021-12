Comunicato sindacale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I giornalisti di Condé Nast Italia, riuniti in Assemblea il 14 dicembre 2021, dicono con fermezza NO ALLE DUE ISTANZE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE che preludono a un LICENZIAMENTO, inviate alla volta di due colleghe giornaliste. Dopo la fuoriuscita, da luglio a oggi, di 26 colleghi incentivati dall'azienda a fronte di una vasta riorganizzazione internazionale dai contorni ancora piuttosto indefiniti, l'azienda, mentre continua a proclamare i valori della responsabilità sociale, del rispetto e dell'inclusione, sacrifica ancora due colleghe, perfettamente ricollocabili in azienda. Anzi, il loro contributo sarebbe indispensabile ad alleviare un carico di lavoro divenuto insostenibile negli ultimi mesi. Il CDR da tempo, infatti, denuncia la pesante situazione delle redazioni sottostaffate, e dei colleghi che lavorano ben oltre le ore contrattuali e sono al limite del burn out. È ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I giornalisti di Condé Nast Italia, riuniti in Assemblea il 14 dicembre 2021, dicono con fermezza NO ALLE DUE ISTANZE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE che preludono a un LICENZIAMENTO, inviate alla volta di due colleghe giornaliste. Dopo la fuoriuscita, da luglio a oggi, di 26 colleghi incentivati dall'azienda a fronte di una vasta riorganizzazione internazionale dai contorni ancora piuttosto indefiniti, l'azienda, mentre continua a proclamare i valori della responsabilità sociale, del rispetto e dell'inclusione, sacrifica ancora due colleghe, perfettamente ricollocabili in azienda. Anzi, il loro contributo sarebbe indispensabile ad alleviare un carico di lavoro divenuto insostenibile negli ultimi mesi. Il CDR da tempo, infatti, denuncia la pesante situazione delle redazioni sottostaffate, e dei colleghi che lavorano ben oltre le ore contrattuali e sono al limite del burn out. È ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato sindacale Comunicato sindacale Condé Nast I giornalisti di Condé Nast Italia, riuniti in Assemblea il 14 dicembre 2021, dicono con fermezza NO ALLE DUE ISTANZE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE che preludono a un LICENZIAMENTO, inviate alla volta ...

Sciopero generale, Autolinee Tosane: 'Ecco le fasce garantite' A dichiararlo, in un comunicato, è Autolinee Toscane . 'È lo scenario che si annuncia per lo ... Giovedì, giorno della protesta sindacale, il quadro delle fasce di garanzie in Toscana sarà quindi più ...

Comunicato sindacale GQ Italia Università di Messina, i lavoratori di Società Ambiente senza stipendio L'azienda si occupa delle attività di pulizie nell'Ateneo peloritano. I sindacati CGIL-Filcams, CISL-Fisascat e UIL-Trasporti Messina annunciano un sit-in al Rettorato mercoledì 22 ...

Sciopero generale, domani a Milano il corteo dei sindacati con delegazioni da tutto il nord A Milano, hanno fatto sapere le due sigle in una nota, 'il concentramento è in Piazza Castello alle ore 9' e 'al corteo confluiscono le delegazioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, V ...

