Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2021. Annika Sieff alla caccia del secondo podio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica si appresta a vivere il suo terzo weekend stagionale. Venerdì 17 dicembre, in quel di Ramsau, andrà in scena la quinta competizione dell’inverno. Si tratterà a tutti gli effetti del giro di boa del massimo circuito rosa, in quanto il calendario 2021-22 prevede nove gare individuali. La domanda è se Gyda Westvold Hansen potrà essere battuta. La diciannovenne norvegese ha infatti instaurato un autentico dominio, vincendo tutte e quattro le prove andate in scena sinora. In particolare, ciò che impressiona della teenager scandinava, è la capacità di eccellere in entrambe le componenti della disciplina. Al momento non esiste avversaria in grado di tenerle testa, poiché chi può darle filo da torcere nel salto non ha modo di fronteggiarla nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladelfemminile disi appresta a vivere il suo terzo weekend stagionale. Venerdì 17 dicembre, in quel di, andrà in scena la quinta competizione dell’inverno. Si tratterà a tutti gli effetti del giro di boa del massimo circuito rosa, in quanto il calendario-22 prevede nove gare individuali. La domanda è se Gyda Westvold Hansen potrà essere battuta. La diciannovenne norvegese ha infatti instaurato un autentico dominio, vincendo tutte e quattro le prove andate in scena sinora. In particolare, ciò che impressiona della teenager scandinava, è la capacità di eccellere in entrambe le componenti della disciplina. Al momento non esiste avversaria in grado di tenerle testa, poiché chi può darle filo da torcere nel salto non ha modo di fronteggiarla nel ...

