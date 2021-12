Chi l'ha visto: stasera su Rai3 l'intervista a Stefania, accusata di aver rapito il pensionato di Avigliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, che intervisterà Stefania, la donna accusata, insieme al marito, di aver rapito il pensionato di Avigliano. Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con l'intervista esclusiva a Stefania, la donna accusata di aver rapito il pensionato di Avigliano, con la complicità del marito. "Non l'ho segregato, è venuto da noi volontariamente": sono state queste le parole usate da Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021)su, alle 21:20, torna l'appuntamento con Chi l'ha?, che intervisterà, la donna, insieme al marito, diildi. Chi l'hatornasu, alle 21:20, con l'esclusiva a, la donnadiildi, con la complicità del marito. "Non l'ho segregato, è venuto da noi volontariamente": sono state queste le parole usate da, la donnacon il marito di...

