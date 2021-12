Calcio femminile | la Juventus si qualifica ai quarti di Champions se…Combinazioni e cosa succede se tre squadre arrivano a pari punti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre (ore 21.00) laWomen vuol completare il suo piccolo capolavoro: centrare l’accesso aidi finale dellaLeague diper la prima volta nella storia. All’Allianz Stadium le bianconere se la vedranno contro le svizzere del Servette, già sconfitte nel match in terra elvetica per 3-0 grazie alle reti di Arianna Caruso, Lina Hurtig e di Valentina Cernoia. La compagine guidata in panchina da Joe Montemurro, dopo l’importantissimo successo in Germania contro il Wolfsburg e ilin terra londinese contro il Chelsea, ha nelle proprie mani la possibilità dirsi ai. Allo stato attuale delle cose, nel Gruppo A, le Blues comandano con 11, precedendo il Wolfsburg e ...