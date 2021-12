Bianca Guaccero scoppia in lacrime a Detto Fatto | Lui è tutta la mia vita

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella puntata di "" di martedì 14 dicembreha ricordato inla sua infanzia, in particolare il padre. Nello specifico, lo spazio di Jonathan Kashanian "W la Rai" ieri è stato dedicato alle canzoni d'infanzia, ed è stata citata anche la canzone "Sei forte papà" di Gianni Morandi, e nel momento in cui ha ascoltato il brano,non ha potuto fare a meno dire a piangere e ha spiegato il motivo: "Mi ricorda il periodo più bello della mia, il senso di protezione che solo le spalle forti di un papà possono darti. Di quello ho tanta nostalgia." A "",si è messa a piangere ascoltando la suddetta canzone di Gianni ...

Advertising

RaiDue : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero si commuove parlando di suo papà sulle note della canzone 'Sei forte papà' di @mora… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero si commuove parlando di suo papà sulle note della canzone 'Sei forte papà' di @mora… - infoitcultura : Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia a piangere: “Ho troppa nostalgia” - infoitcultura : Bianca Guaccero, lacrime a Detto Fatto: “Mi sentivo protetta” - infoitcultura : Bianca Guaccero, il pianto in diretta a Detto Fatto: la commozione per quel ricordo -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Momento amarcord per. , molto affezionatat al padre come dimostrano i tanti post su Instagram a lui dedicati, si è lasciata andare ai dolcissimi ricordi d'infanzia, di quando giocava con suo padre, quando ...scoppia in lacrime a Detto Fatto: 'Troppa nostalgia della mia infanzia' Nella puntata di oggi di Detto Fatto, martedì 14 dicembre,è scoppiata a piangere ripensando ...Bianca Guaccero non trattiene le lacrime. Il motivo del suo crollo ha lasciato tutti senza parole: "Il periodo più bello della mia vita" ...Momenti di grande commozione ma anche dolore in diretta televisiva. Siamo sulla Rai a ‘ Detto fatto ‘, trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un momento ...