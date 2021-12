Ballando con le Stelle 2021: Alberto Angela e Red Canzian ospiti della finalissima (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alberto Angela Due ospiti d’eccezione per l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Nel corso della finalissima del programma, Milly Carlucci avrà il piacere di accogliere nel suo studio Red Canzian e Alberto Angela. L’ospitata di Alberto Angela rappresenterà per Milly un vero e proprio passaggio di testimone: sette giorni dopo, sabato 25 dicembre 2021, il divulgatore scientifico prenderà infatti in mano il prime time di Rai1 con lo speciale Stanotte a… Napoli. Red Canzian darà invece idealmente appuntamento alla terza edizione de Il Cantante Mascherato, dato che è stato il Pappagallo, vincitore della ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Dued’eccezione per l’ultima puntata dicon le. Nel corsodel programma, Milly Carlucci avrà il piacere di accogliere nel suo studio Red. L’ospitata dirappresenterà per Milly un vero e proprio passaggio di testimone: sette giorni dopo, sabato 25 dicembre, il divulgatore scientifico prenderà infatti in mano il prime time di Rai1 con lo speciale Stanotte a… Napoli. Reddarà invece idealmente appuntamento alla terza edizione de Il Cantante Mascherato, dato che è stato il Pappagallo, vincitore...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - Il_Topo : No! Accidenti a ogni cosa, non è questo che facciamo con la danza del ventre! Avessi per le mani il coreografo lo b… - AnnaBuriani : RT @Prisci_volley: Votateli votateli votateli perché si meritano di vivere l’emozione più grande?????????? su tutti i profili di ballando con… -