Advertising

lifestyleblogit : Asstra, contrazione domanda Tpl fino al 90% - - TV7Benevento : Asstra, contrazione domanda Tpl fino al 90%... - italiaserait : Asstra, contrazione domanda Tpl fino al 90% - fisco24_info : Asstra, contrazione domanda Tpl fino al 90%: Persi 2,2 mld nel 2020 e circa 2 mld nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Asstra contrazione

Adnkronos

... causando unadella domanda di trasporto collettivo fino a oltre il 90% rispetto ai ... E' quanto si legge nel 'Position Paper' di, presentato in occasione del convegno 'Next ...La prodezza di Zlatan Ibrahimovic al 92 ha lasciato un po' di amaro in bocca ma non cambia il futuro di Gabriele Cioffi. Dopo l'1 - 1 contro il Milan all'esordio, l'Udinese ha deciso di confermare il ...Nell’ultimo biennio, l’emergenza da Covid-19 ha modificato drasticamente le abitudini di mobilità degli italiani, causando una contrazione della domanda di trasporto collettivo fino a oltre il 90% ris ...Traffico: la mobilità in Italia è tornata ai livelli pre-Covid. L'auto si conferma il mezzo preferito degli italiani, boom negli acquisti di e-bike!