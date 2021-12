Assegnato fondo a sostegno per comuni marginali. C'è Monterosso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il 'fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021 - 2023. Si tratta in totale di 180 milioni euro ... Leggi su radiortm (Di mercoledì 15 dicembre 2021) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il 'diai' per gli anni 2021 - 2023. Si tratta in totale di 180 milioni euro ...

Mussomeli, assegnato il Fondo per i comuni marginali:Euro 249.937,04 MUSSOMELI – Anche a Mussomeli è stato assegnato il fondo per i comuni marginali , ed esattamente, € 249.936,04. Il sindaco Catania, nel darne notizia, così scrive:”Esprimo apprezzamento per il provved ...

