Alien | James Cameron svela come è stato creato il discusso poster del sequel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha condiviso i retroscena della creazione deldeldi, molto criticato per l'assenza di immagini.hato i retroscena della creazione deldi- Scontro finale, ildel film cult, che non conteneva immagini ma solo il titolo e una frase su uno sfondo nero. La locandina non ritraeva in nessun modo l'eroia Ellen Ripley e nemmeno la terrificante creatura al centro della trama della saga sci-fi. Il regista, intervida io9, ha rivelato che la bizzarra immagine promozionale dis - Scontro finale è stata prodotta a causa di un'incomprensione. Il ...