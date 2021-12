Aggiorna Chrome | è sotto attacco dagli hacker

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), èda parte diche hanno individuato una nuova vulnerabilità. Google ha rilasciato la versione 96.0.4664.110 del suo browser desktop per affrontare la vulnerabilità di sicurezza zero-day. Google fornisce spiegazioni sulle cinque vulnerabilità risolte nell’mento in un post sul blog ufficiale dedicato al browser Web.subito a96, risolte 25 vulnerabilità, nuova vulnerabilità zero-day La soluzione è semplice: assicurati che il tuo browser siato, quindi riavvialo semplicemente per avviare la versioneta con la patch. Il post sul blog di Google spiega che la nuova versione del browser è stata ...