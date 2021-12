Yuman: a Sanremo Giovani con “Mille notti” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Mille notti” è il singolo di Yuman che ascolteremo nel corso della finale di Sanremo Giovani 2021. Chi è Yuman? Yuman, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. Nel 2015 vola prima a Londra e poi a Berlino, per continuare un percorso artistico e umano cominciato nella capitale che gli ha dato i natali. Nel 2016 torna a casa ed entra in contatto con la Leave Music, che lo porta nel 2017 a firmare per Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker). A marzo 2019 esce il secondo singolo, “Run”, che apre al cantautore le porte di un tour estivo. In primavera, poi, MTV lo proclama “Artista del mese” e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A metà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) “” è il singolo diche ascolteremo nel corso della finale di2021. Chi è, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. Nel 2015 vola prima a Londra e poi a Berlino, per continuare un percorso artistico e umano cominciato nella capitale che gli ha dato i natali. Nel 2016 torna a casa ed entra in contatto con la Leave Music, che lo porta nel 2017 a firmare per Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker). A marzo 2019 esce il secondo singolo, “Run”, che apre al cantautore le porte di un tour estivo. In primavera, poi, MTV lo proclama “Artista del mese” e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A metà ...

