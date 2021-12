Violenze in carcere: 108 imputati, al via l’udienza preliminare (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 108 imputati e uno stuolo di circa duecento avvocati, sistemati in due aule collegate virtualmente: sono i numeri dell’udienza preliminare del processo per le Violenze avvenute i sei aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che partirà domani davanti al gup Pasquale D’Angelo, in cui sono imputati poliziotti della penitenziaria e funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Numeri ancora approssimativi, almeno per quanto concerne gli avvocati, visto che saranno presenti anche i legali dei detenuti vittime delle Violenze; domani se ne saprà di più. Ma intanto l’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che sorge a fianco al carcere dove sono avvenuti i fatti, si prepara ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 108e uno stuolo di circa duecento avvocati, sistemati in due aule collegate virtualmente: sono i numeri deldel processo per leavvenute i sei aprile 2020 neldi Santa Maria Capua Vetere, che partirà domani davanti al gup Pasquale D’Angelo, in cui sonopoliziotti della penitenziaria e funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Numeri ancora approssimativi, almeno per quanto concerne gli avvocati, visto che saranno presenti anche i legali dei detenuti vittime delle; domani se ne saprà di più. Ma intanto l’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che sorge a fianco aldove sono avvenuti i fatti, si prepara ...

