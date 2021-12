Violenza donne, questore di Napoli: “Questo è un progetto per la città” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questo non è un progetto della Questura ma della città per la città.. Siamo emozionati di vedere la fine di un progetto che va avanti da anni e che ci permette di dedicare l’ultimo piano della Questura allo svolgimento di indagini complesse, sfruttando le tecnologie più avanzate, così come di porre al centro le vittime vulnerabili”. Così il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali al sesto piano della Questura che accolgono in parte gli uffici della Squadra mobile e della Divisione anticrimine e in parte i locali di ‘Una casa per te’, area destinata all’accoglienza e all’ascolto di vittime di violenze. All’esterno della Questura, in via Guantai Nuovi, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “non è undella Questura ma dellaper la.. Siamo emozionati di vedere la fine di unche va avanti da anni e che ci permette di dedicare l’ultimo piano della Questura allo svolgimento di indagini complesse, sfruttando le tecnologie più avanzate, così come di porre al centro le vittime vulnerabili”. Così ildi, Alessandro Giuliano, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali al sesto piano della Questura che accolgono in parte gli uffici della Squadra mobile e della Divisione anticrimine e in parte i locali di ‘Una casa per te’, area destinata all’accoglienza e all’ascolto di vittime di violenze. All’esterno della Questura, in via Guantai Nuovi, ...

