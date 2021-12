Una vita trascorsa ad occupare case e rubare: condannata 57 anni, rimane a piede libero (Di martedì 14 dicembre 2021) Una donna di etnia rom ha svaligiato un appartamento con l’aiuto della figlia di 9 anni. La donna era incinta. Occupazioni abusive di appartamenti e furti, specialmente nelle periferie delle grandi città, stanno diventando un problema di crescente importanza. A Roma un uomo di 86 anni ha dovuto attendere quasi un mese per poter rientrare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Una donna di etnia rom ha svaligiato un appartamento con l’aiuto della figlia di 9. La donna era incinta. Occupazioni abusive di appartamenti e furti, specialmente nelle periferie delle grandi città, stanno diventando un problema di crescente importanza. A Roma un uomo di 86ha dovuto attendere quasi un mese per poter rientrare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pontifex_it : La vita è il tempo delle scelte decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono gr… - Pontifex_it : L’#Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo Gesù senza timore. Se gli spalanchiamo la porta della vita… - VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - nabu65 : RT @VeraEsincera: Ho aderito pensando a mio nipote che ora,rimasto solo,vive in una grande casa che non sa gestire,non sa alimentarsi e non… - CarlaCambareri : potete usare un bancomat o una carta di credito intestata a un altro, ma il codice fiscale in capo al quale risulta… -