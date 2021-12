Udinese-Crotone 4-0 | il ciclone friulano si abbatte sui rossoblù

(Di martedì 14 dicembre 2021)senza storia: i bianconeri strapazzano la formazione calabrese e si guadagnano gli ottavi di Coppa Italia Si conclude secondo le aspettative la sfida tra, match valido per il secondo turno di Coppa Italia. Una partita che i ragazzi di mister Cioffi chiudono già nel primo tempo, protandosi sul triplo vantaggio con i gol di Pussetto, De Maio e Success. A chiudere il conto, nella ripresa, la seconda rete dell’argentino. I friulani, agli ottavi, incontreranno così la Lazio. RISULTATI E TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

