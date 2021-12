Trento-Ankara oggi in tv | orario e diretta streaming Eurocup 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inDolomiti Energia Trentino-Turk Telekom, sfida valida per la settima giornata del gruppo A didi basket. Dopo l’ennesima sconfitta europea,se la vedrà tra le mura amiche contro la formazione turca, che invece è a quota tre vittorie. Gli uomini di Molin al momento stanno dimostrando un rendimento completamente opposto tra Champions League e campionato, dove invece si trovano quarti dopo aver trovato cinque vittorie nelle ultime sei giornate. L’obiettivo è migliorare il rendimento anche in campo europeo. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 14 dicembre. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Action, oppure insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In ...