Test e quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia dalla Ue (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del Test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al Test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. Il ministro, nella giornata di oggi, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi in Italia, alla luce dei dati che segnalano una crescita delle curva epidemica. "Questa sfida è del presente come ci dicono i numeri che ogni giorno arrivano, non solo dai Paesi del mondo, ma anche dalle nostre regioni. Sono numeri in crescita costante da numerose settimane, sono numeri che ...

