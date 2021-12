Telese: gli eventi di Natale a firma di “Borghi della Lettura” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di Lettura: 4 minutiTelese Terme (Bn) – Sarà il Natale della famiglia, dei sentimenti e della speranza, quello che sarà possibile vivere a Telese, nei Giardini Fausto e Iaio(scuola elementare) organizzato da “Borghi della Lettura – Telese Terme” il circuito nazionale a cui la cittadina termale ha da poco aderito, al fine di promuovere un turismo di qualità, e di ergersi a città che legge. Incontri con i giovani studenti, iniziative di solidarietà, ospiti d’eccezione saranno i protagonisti di “Natale Outdoor Experience”, una rassegna di eventi culturali e ricreativi che coinvolgeranno i cittadini più piccoli e le loro famiglie e che punteranno molto sulla solidarietà e su alti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di: 4 minutiTerme (Bn) – Sarà ilfamiglia, dei sentimenti esperanza, quello che sarà possibile vivere a, nei Giardini Fausto e Iaio(scuola elementare) organizzato da “Terme” il circuito nazionale a cui la cittadina termale ha da poco aderito, al fine di promuovere un turismo di qualità, e di ergersi a città che legge. Incontri con i giovani studenti, iniziative di solidarietà, ospiti d’eccezione saranno i protagonisti di “Outdoor Experience”, una rassegna diculturali e ricreativi che coinvolgeranno i cittadini più piccoli e le loro famiglie e che punteranno molto sulla solidarietà e su alti ...

