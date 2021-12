[RUMOR] Titolo Ubisoft in sviluppo per Stadia (Di martedì 14 dicembre 2021) Stando ad alcuni RUMOR, provenienti dall’utente Twitter @Stoked4G, sembra che un nuovo Titolo Ubisoft non ancora annunciato sia in sviluppo per Stadia. Sembra infatti che Globant, una società che ha un ramo di sviluppo di titoli che supporta giochi multipiattaforma, abbia lavorato con Ubisoft per portare questo gioco misterioso su Stadia. Le notizie sembrerebbero davvero attendibili. In primo luogo Ubisoft è lo sviluppatore che da sempre ha supportato maggiormente il progetto Stadia, quindi non ci stupirebbe una notizia del genere. Ma a dar valore a queste indiscrezioni c’è anche un post sul profilo Linkedin di uno sviluppatore che ha lavorato per Globant. Come potete vedere qui sotto ha dichiarato di essere un ... Leggi su g-stadia (Di martedì 14 dicembre 2021) Stando ad alcuni, provenienti dall’utente Twitter @Stoked4G, sembra che un nuovonon ancora annunciato sia inper. Sembra infatti che Globant, una società che ha un ramo didi titoli che supporta giochi multipiattaforma, abbia lavorato conper portare questo gioco misterioso su. Le notizie sembrerebbero davvero attendibili. In primo luogoè lo sviluppatore che da sempre ha supportato maggiormente il progetto, quindi non ci stupirebbe una notizia del genere. Ma a dar valore a queste indiscrezioni c’è anche un post sul profilo Linkedin di uno sviluppatore che ha lavorato per Globant. Come potete vedere qui sotto ha dichiarato di essere un ...

