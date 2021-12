Ravanusa, ancora nessuna traccia degli ultimi due dispersi (Di martedì 14 dicembre 2021) I corpi di Calogero Carmina, 88 anni, e del figlio Giuseppe, 59 anni, non sono stati ancora ritrovati. Prosegue l'opera di soccorritori e investigatori che operano nella zona rossa interessata dall'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) I corpi di Calogero Carmina, 88 anni, e del figlio Giuseppe, 59 anni, non sono statiritrovati. Prosegue l'opera di soccorritori e investigatori che operano nella zona rossa interessata dall'...

Advertising

FNInfermieri : La nostra collega Selene Pagliarello non ce l'ha fatta. Apprendiamo con profondo dolore da #Ravanusa questa notizia… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzo: un dispositivo di soccorso composto da 142 #vigilidelfuoco è ancora impegnato, con 40… - Agenzia_Ansa : La tragedia di Ravanusa, non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli… - riccardo_71 : RT @Tg1Rai: A #Ravanusa, terza notte di ricerche tra le macerie delle palazzine esplose. Sette le vittime accertate, due ancora i dispersi.… - LaCnews24 : Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia avvenuta ieri nell’Agrigentino. I vigili del fuoco questa matti… -