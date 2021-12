Proroga dello stato d' emergenza | cos' è e perché serve | verso l' ok del governo

(Di martedì 14 dicembre 2021) ...l'ok delallad'A regolare lodi, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del premier, come ricorda 'TgCom24', è il ...

ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - NicolaPorro : Cosa vuol dire politicamente la proroga dello stato d’emergenza? Il punto di @pbecchi ?? - dalsenfuggito : sembra che l'obiettivo di draghi si sbugiardare tutte le motivazioni per le quali renzi ha buttato all'aria il gove… - Italia_Notizie : Contro la proroga dello stato d’emergenza c’è chi protesta. Tutti zitti sull’economia in rovina -

... ma forse non oggi, perché il Consiglio dei Ministri di oggi alle 17 sarà dedicato principalmente allastato di emergenza fino al 31 marzo 2022.CDM CONVOCATO ALLE ORE 17 Il CdM sullastato di emergenza si terrà alle ore 17 , come annunciano fonti qualificate di Governo all'Agenzia ANSA: mentre è in procedura di "limatura" il testo del decreto legge che prorogherà il ...Cdm oggi, decreto proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2021: tutti gli scenari Covid del Governo e le reazioni dei singoli partiti ...Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. La decisione dovrebbe essere presa già oggi nel consiglio dei ministri che si svolgerà alle 17. Questa mattina il sottosegretario ...